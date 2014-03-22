وزير الطيران يقوم بمرحلتين تدريبيتين على البوينج 777 خلال رحلة دبى

قام الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى صباح اليوم السبت، بعمل مرحلتين تدريبيتين على الإقلاع والهبوط على طراز البوينج 777، وذلك خلال رحلة دبى رقم 912، وذلك حسب الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء له بعمل هاتين المرحلتين (إقلاع وهبوط) كل عدة أسابيع، وهو إجراء روتينى حفاظاً على لياقته للطيران، وتجديد سريان رخصة الطيران الخاصة به حسب القوانين الخاصة بالطيران المدنى المصرى، وذلك بدون تقاضى أى أجر أو بدل سفر.

وينتهز الوزير هذه الفرصة للوقوف بنفسه على إجراءات التشغيل وانتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة وانتظام حركة الملاحة الجوية، والاحتكاك المباشر بالعملاء والعاملين، والاستماع لآرائهم حول تحسين الخدمات المقدمة لهم بالمطارات وعلى الطائرات المصرية.

جدير بالذكر أن الطيار حسام كمال قائد لطراز البوينج 777، وهو مدرب وممتحن على نفس الطراز ولديه خبرة تزيد على 13000 ساعة طيران.