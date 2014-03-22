عميد إعلام القاهرة: الثورة لم تستطع صناعة إعلام جديد يتماشى مع أهدافها

قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه فى الفترة الأخيرة وجهت اتهامات عديدة للإعلام المصرى بتدنى المفردات المستخدمة به وتكرارية الأخطاء بكل الوسائل الإعلامية حتى أصبح الإعلام سلاحا ضد الشعب المصرى بدلا من أن يدافع عن كرامته الإنسانية، مؤكدا أن السبب فى ذلك عدم صياغة مؤسسات الإعلام الجديد بعد الثورة.

وأضاف مكاوى، بكلمته خلال مؤتمر "مفوضية الإعلام الخروج من المأزق، الذى تستضيفه كلية الإعلام اليوم، السبت، بقاعة المؤتمرات بالكلية، أن الإعلام المصرى خضع للنظام السلطوى طوال القرن الماضى التى اندفعت بعدها الجماهير لتأييد الإعلام القائم على النظام الديمقراطى، وبدأت من خلال شبكات التواصل الاجتماعى التى أصبحت إعلاما موازيا لمواجهة الوسائل التقليدية، قائلا: "لم تتمكن الثورة من صياغة الإعلام الجديد لوضع أسس لإعلام يناسب المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.