جعفر وعرفة يقودان هجوم الزمالك أمام نكانا

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه للقاء بطل زامبيا نكانا ريد ديفلز في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي يقام بعد قليل.

وضم التشكيل “عبد الواحد في حراسة المرمى وحمادة طلبة وياسر إبراهيم ومحمود فتح الله ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع ونور السيد وأحمد توفيق ومؤمن زكريا ومحمد إبراهيم في خط الوسط وعرفة السيد وأحمد جعفر في خط الهجوم”.

وفي نفس السياق، تجمع أفراد ألتراس وايت نايتس في زامبيا أمام فندق إقامة بعثة الزمالك في مدينة “كيتوي” لدعم فريق الكرة الأبيض قبل التوجه لاستاد “نكانا”.

وأحضر أفراد الرابطة والذي وصل عددهم إلى 12 من المشجعين البانرات الخاصة بالرابطة وقاموا بالغناء وتشجيع الفريق لدعم اللاعبين لتحقيق الفوز.

وقام المشجعون بمرافقة حافلة الزمالك خلال توجهها من فندق الإقامة إلى الاستاد لخوض المباراة.

أ ش أ