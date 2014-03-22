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الحبس 3 سنوات لـ 16 طالبًا بعد إدانتهم باشتباكات جامعة الأزهر

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الحبس 3 سنوات لـ 16 طالبًا بعد إدانتهم باشتباكات جامعة الأزهر الحبس 3 سنوات لـ 16 طالبًا بعد إدانتهم باشتباكات جامعة الأزهر

 

اشتباكات جامعة الأزهر

قضت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة باكاديمية الشرطة بمعاقبة 16 متهماً، من طلبة جامعة الأزهرمن انصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، بالحبس لمدة 3 سنوات، فى أحداث الاشتباكات التى شهدتها جامعة الازهر أيام 9 و10 و28 ديسمبر الماضى .

ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدى على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة.

وكانت اشتباكات وقعت بين طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وقوات الأمن، وأشعل طلاب الإرهابية النار في سيارات الشرطة وتعدوا على الأهالي وقوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق .

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