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إصابة ربة منزل فى إنفجار إسطوانة البوتاجاز بمنزل بالمنوفية

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إصابة ربة منزل فى إنفجار إسطوانة البوتاجاز بمنزل بالمنوفية إصابة ربة منزل فى إنفجار إسطوانة البوتاجاز بمنزل بالمنوفية

 

مدير أمن المنوفية

نشب حريق هائل بأحد منازل قرية بقرية كفر سنجلف مركز الباجور محافظة المنوفية عقب انفجار اسطوانة البوتاجاز أثناء قيام ربة المنزل بطهى الطعام ونتج عن الحريق إصابة ربة المنزل بحروق خطيرة وتم السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من شرطة النجدة بالباجور بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر سنجلف الجديد وبانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق الذى نشب بالطابق الثانى بعقار مكون من طابقين على مساحة 75 متر ملك إسلام احمد زكى 26 سنة موهل متوسط نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ونتج عن الحريق إصابة زوجة المالك فاتن جلال 22 سنة ربة منزل بحروق خطيرة.

وتبين احتراق بعض النوافذ والأبواب وبسؤاله تبين أن سبب الحريق انفجار اسطوانة بوتاجاز اثناء قيام زوجته بطهى الطعام وتم نفى الشبهة الجنائية والتحفظ على مكان الحريق تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

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