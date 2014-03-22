بالصور: دموع ماجدة الرومي أمام ضريح يوسف شاهين

حرصت النجمة ماجدة الرومي قبل مغادرتها مصر عائدة إلى بيروت، بعد إحيائها لحفلها الناجح في الإسكندرية، على زيارة قبر المخرج الراحل يوسف شاهين، ووضع باقة من الزهور عليه.

ولم تتمالك ماجدة دموعها أمام قبر المخرج الذي تكنّ له مودّة كبيرة، إذ سبق وقدمت دورها الذي لا ينسى معه في فيلم "عودة الابن الضال"، وكان التجربة السينمائية الوحيدة التي قدمتها.

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