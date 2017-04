كيف عايد نجوم الفن أمهاتهم؟

بمناسبة عيد الأم عايد النجوم والداتهم كل عن طريقته، إلا أن الطريقة الأسهل والتي باتت حتمية هي عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر".

فالنجمة اللبنانية إليسا أطلقت تغريدة قالت فيها "كل ما أنا فيه وآمل أن أكون.. فأنا مدينة لأمي ملاكي، كنت دائماً إلى جانبي عندما كنت بحاجة إليك، عيد أمهات سعيد لجميع الأمهات وخاصة لأمي رائعة".

الفنانة نجوى كرم اختارت كتابة الشعر لوالدتها على "تويتر" وعايدت أمهات العالم بالقول:

"بتطّلعْ فيا ما بشبعْ تطليعْ

وبقول يا بكرا خلّيك بمبارحْ

مطرح ما بقلبْ إمّي غلّ وضيعْ

هونيكْ وقّف وتضيعْ لمطارح".

من جهته، عايد النجم اللبناني وائل جسّار جميع أمّهات العالم في عيد الأم من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك "انشالله بينعاد على كل امهاتكم بالصحة والعافية، عيد أم سعيد".

النجمة ميريام فارس نشرت صورة لها جمعتها بوالدتها على موقع "أنستغرام" وهي الفنانة الوحيدة تقريباً التي قامت بهذه الخطوة قائلة "الله يخلي أمهات العالم كلها".

وكالعادة النجم وائل كفوري يلجأ إلى كتابة كلمات نابعة من قلبه في أي مناسبة عزيزة عليه، فكيف إذا كان عيد الأم حيث نشر على حسابه الشخصي على "تويتر":

يلي حَمَلتي بهل الدني وجعي وهمّي

عا بُعدك دمي عم بيغلي…. دمّي

قديشو مْهم عطف….وحنان…. الأم

وقدْيشك مهمّي يا أمّي…..

أما النجمة نانسي عجرم فعايدت أمهات العالم وكتبت على "تويتر" ينعاد على كل الامهات في الدني بالصحة والعافية. الله يعطيكم القوة لتبقوا على الدوام أجمل ما في الدنيا.

كما قامت نانسي بنشر صور لطفلتيها "إيلا وميلا على موقع "انستغرام" وعلقت: From Mila and Ella, happy mother's day and welcome to the latest album did you buy your copy

حيث استغلت نانسي صورتهما للترويج لألبومها "nancy 8" حيث ارتدتا كنزتين كتب عليهما "8" وهو ألبوم نانسي الثامن لها في مسيرتها الفنية.

كما قامت النجمة اللبنانية مايا دياب بمعايدة والدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها التي ظهرت بها على غلاف مجلة "سيدتي" في 24 مارس 2012، قائلة "لا يوجد شيء أعظم من حب الأم، عيد أم سعيد".

أمّا عبر حسابها على " تويتر"، كتبت مايا: "إذا كنت تريد أن تعد صفات المرأة، إنساها جميعها، وتذكر الأمومة " كما وعبّرت عن حبّها لإبنتها كاي، ووالدتها سعاد".

أما سيرين عبد النور فكتبت على صفحتها الخاصة فيس بوك "بشكرك يا رب على نعمة الأمومة شو هل الاحساس العظيم، الله يخليلي امي ينعاد عليها وعلى وامهات العالم بالخير ونشرت صورة لطفلتها تاليا دون أن تكشف وجهها".

إلا أن عيد الأم لم يكن مناسبة فرحة على النجم عاصي الحلاني الذي فقد والدته منذ سنوات وغرد أكثر من تغريدة الأولى جاء فيها عبّر عن صعوبة فقدان الأمّ وأهميتها الكبيرة في حياة كل إنسان فكتب: “أجمل ثلاث نساء في العالم: أمي، وظلها، وانعكاس مرآتها.. من يفقـد أمه، يفقد صدرًا يسند إليه رأسه، ويدًا تباركه، وعينًا تحرسه..”.

وفي تغريدة أخرى "إن أعذب ما تتحدثه الشفاه هو لفظ الأم، وأجمل منادات هي يا أمي، كلمة صغيرة كبيرة مملؤة بالأمل والحب.. كل عام وامهاتكم بالف خير..."

وفي تغريدة أخيرة نشر عاصي مقطعاً من يوتيوب لأغنية "يما" وعلق: "الأ‌م هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة".

النجم رامي عياش الذي فقد والدته قبل ايام من عيد الأم كان في دردشة مباشرة عبر "تويتر" مع جمهوره في 20 مارس وأنهى لقاءه معهم بالتعليق: "كتير انبسطت فيكن يا حبايب القلب.. كل سنة و كل الامهات بخير. الله يخليلي ياكن.. بكبر بمحبتكن و بحبكن كلكن".

إلا أنه غاب بالأمس في 21 مارس عن أي تغريدة تتعلق بعيد الأم.

