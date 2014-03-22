هل هجرت كندة علّوش الدراما السورية؟

تطلّ الفنّانة السّوريّة كندة علّوش على جمهورها هذا العام بدور كوميدي يعتبر الأوّل لها خلال مسيرتها الفنّيّة، فكندة التّي اعتادت على الأدوار الجادّة والصّارمة دوماً تدخل اليوم البوّابة الكوميديّة عبر المسلسل المصري "دلع البنات".

وتلعب علّوش دور البطولة إلى جانب الفنّانة المصريّة مي عز الدّين، حيث تجسّد دور فتاة من الطّبقة المخمليّة تدخل بصراع مع فتاة شعبيّة بطريقة كوميديّة.

"دلع البنات" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته سمير غانم، وكريمة مختار، ومحمد عادل إمام، وخالد سليم، وسعد الصغير، وريم البارودي، وفادية عبد الغني، وحجّاج عبد العظيم.

يُشار إلى أنّ علوش لم تشارك حتّى اللّحظة بأي عمل سوري للموسم الدرامي المقبل 2014، فيما انتهت مؤخّراً من تصوير المسلسل المصري "عد تنازلي" للمخرج حسن المنياوي.

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