من هي السيدة التي أنزلت عمرو دياب عن المسرح؟

بمناسبة احتفال فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة بافتتاح الجزء الجديد منه "الماسة 2" وافتتاح قاعة "اندلوسيت" الجديدة وقع الاختيار على الفنان عمرو دياب لاحياء هذه الليلة في ـكبر احتفالات الفندق حتى الآن.

البداية كانت مع توافد الحضور في تمام الساعة السادسة مساء، لتبدأ اولى فقرات الحفل الساعة السابعة والنصف بغناء المطربة جنات.

وبعد انتهاء جنات من فقرتها وانتهاء الحضور من تناول العشاء ظل الجميع في انتظار عمرو دياب، الذي حضر مع رجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة زوج الفنانة هيفا وهبي السابق.

صعد دياب إلى المسرح على أغنية "الليلة" ليشعل حماس الحضور الذي ملأ القاعة منهم العديد من رجال الاعمال وقادة الجيش والاعلاميين.

حرص عمرو على غناء بعض الاغاني الجديدة بالاضافة الي ميدلي الأغاني القديمة.

سيطر جو من المرح على الحفل، حيث حرص عمرو على تلبية طلبات معظم الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه، منهم سيدة كبيرة طلبت منه ذلك فسألها "حضرتك؟؟" وعندما أدرك أنها تطلب ايضا التقاط صورة معه قال لها :" لا ده انزلك بقى" ونزل عمرو من على المسرح وذهب للسيدة لالتقاط الصورة معها وسط اعجاب جميع الحضور.

كما قام بتقديم احد اهم اعمدة فرقته الموسيقية الموسيقار يحيى الموجي قائلاً "ده ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي وصديقي".