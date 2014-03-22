بريانكا تشوبرا في دبي: مستعدة لتعلم اللغة العربية من أجل عمل عربي

دبي_ صباح جميل، تصوير_باسل حموي، وعبد الله رمال

في زيارة لها إلى دبي، لحضور عرض أزياء Guess، كونها سفيرة هذه العلامة التجارية، استقبلتنا نجمة بوليوود Priyanka Chopra بريانكا تشوبرا الأكثر جماهيرية، في جناحها الخاص في فندق "انتركونتيننتال فيستيفال سيتي"، حيث أجرينا جلسة تصوير خاصة، ولأنها معروفة بخفة دمها، لم تخل الجلسة مع تشوبرا ملكة جمال الهند وملكة جمال العالم لعام 2000 من المزاح والضحك، ومن ثم فتحت لنا قلبها في حوار خاص لـ "سيدتي"، صرحت خلاله الممثلة والمغنية عن العديد من الأمور الخاصة والفنية ونقاط قوتها وضعفها، وسر رشاقتها، وقصتها مع الثعبان والكعب العالي

أنت أول نجمة هندية تمثل العلامة التجارية Guess، فماذا تقولين عن ذلك؟

هذا يجعلني فخورة جداً، ويوضح أن أي امرأة في أي مكان في العالم يمكنها أن تمثل علامة تجارية عالمية، خاصة مثل علامة Guess، فالعالم اليوم أصبح صغيراً والتنوع مطلوب، بالإضافة إلى أنني قمت بجولة معGuess في Dubai festival city وهذا أسعدني كثيراً.



كيف قررت تمثيل هذه العلامة التجارية؟ وما هي الملابس المفضلة لديك منها؟

في الحقيقة، هي علامة تجارية معروفة، ويهتم بها الجميع، وعندما التقيت مع بول مارشيانو الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي، وعرض عليّ أن أكون سفيرة لهذه العلامة التجارية سعدت كثيراً بهذا العرض، وكان لي الشرف لاختياري، خاصة وأن جميع نساء العالم الجميلات مثّلن تلك العلامة في السابق، ولذلك كنت سعيدة جداً لهذا العرض، فكنت متحمسة وسعيدة كثيراً، أما الملابس المفضلة لديّ هناك فهي «الجينز» إنه رائع ويناسب كل أجسام المرأة ويجعل شكل جسمها رائعاً.

أحب أن أمتّع نفسي



التقينا سوياً في مومباي في مهرجان 2014 Zee Cine Awards ، ماذا كان انطباعك عن تلك الليلة؟

كان ذلك عظيماً وكنت سعيدة جداً.



مقاطعة، نعم لقد شاهدناك تمازحين الجميع وتضحكين وكان يبدو عليك السعادة؟

أنا دائماً هكذا، وأحب أن أمتّع نفسي بكل شيء جميل، كما إنني سعدت أكثر لأنني حصلت على جائزة في تلك الليلة المميزة؛ لأنه من الرائع أن يكون هناك تشجيع دائم للفنانين ومنحهم جوائز على أعمالهم الجيدة.



هل ندمت أنك غادرت باكراً من دون مشاهدة العروض؟

كنت أتمنى بالتأكيد حضور العروض، لكن كما قلت لك من قبل، كنت مضطرة للمغادرة لأني كنت مرتبطة بمواعيد أخرى، لذلك غادرت بعد عشر دقائق من تسليمي الجائزة. ولكن، بإمكاني مشاهدته حينما يعرض على التلفزيون، بالإضافة إلى أنني على يقين وثقة أنه عرض رائع جداً؛لأن كل من كان هناك بذل مجهوداً كبيراً لإخراجه بهذا الشكل الرائع.

الكعب العالي



ليلة الحفل أخبرتني أنك تعرضت لإصابة في قدمك، ماذا حدث؟

ليست إصابة فقد كانت «ركبتي» تؤلمني، وكان من المفترض حسب تعليمات الطبيب أن أربطها، ولذلك في تلك الليلة كانت حركتي بطيئة نوعاً ما.



هل أنت بخير الآن؟

«ضاحكة» مازلت أنتعل الكعب العالي، على الرغم من أن الطبيب منعني منه، لذلك تؤلمني. «مازحة» بينما الكعب مهم جداً.



منذ فترة قريبة، احتفلت بافتتاح فيلمك الجديد gunday في دبي مع رانفير والمخرج، كيف وجدت ردود أفعال الحضور؟

كان مذهلاً، وتمّ بنجاح، وسعيدة جداً من ردود الأفعال للفيلم. فقد أحبه الناس كثيراً وتلقيت العديد من التهاني عنه، وأتمنى أن يستمر الناس في حب أفلامي هكذا.



كيف وجدت أداء رانفير في الفيلم؟

رانفير وأرجون كابور كانا رائعين في الفيلم، وقدما أدواراً مهمة جداً، بصراحة إنهما رائعان جداً.

شخصية قوية



علمنا أن مواقف كوميدية كثيرة حصلت بينك وبين رانفير، أثناء التصوير، حدثينا عنها؟

لا يوجد موقف معين بالتحديد، ولكن كان جو التصوير مليئاً بالمرح والمزاح، وكلنا استمتعنا وضحكنا كثيراً جداً، وكنا نقوم بالعديد من المقالب في بعضنا، وهذه عادتنا، نشعر أننا عائلة واحدة ونحب أن نضحك ونمرح.



مخرج الفيلم علي عباس قال إنك أقوى شخصية التقى بها في حياته، ماذا تقولين عن ذلك؟

أنا قوية بالفعل، ولكن أعتقد أنه قال ذلك لأننا بدأنا التصوير في الفيلم بعد عشرة أيام من وفاة والدي. وأعتقد أن كل النساء قويات بل يجب أن نكون هكذا.



أنت بالفعل قوية، فما هي نقاط ضعفك؟

عائلتي هي نقطة ضعفي والناس الذين أحبهم أخشى فقدانهم.



إلى أي مدى أثّرت فيك وفاة والدك؟

من المؤكد أن فقدانه أثّر بي كثيراً، فهو الأب الحنون والذي أحبه كثيراً.



العرب والأفلام الهندية



هناك الآن العديد من الجمهور العربي يحبون الأفلام الهندية، لماذا من وجهة نظرك؟

نعم.. يحبنا العالم العربي، ودائماً نجد من العرب الحب مع تأثيرهم بنا أيضاً. والجمهور يحب أفلامنا كثيراً. ولذلك، نحن نحافظ على وجودنا الدائم بين دبي وأبوظبي ونتواجد في افتتاح أفلامنا ونحضر العديد من العروض الراقصة والغنائية. وعندما آتي إلى هنا أكون متحمسة وسعيدة كثيراً؛ لأنني ألتقي بهذا الجمهور الكبير.



هل تتطلعين للتعرف على نجوم عرب؟

بالتأكيد أحب ذلك، ولو أستطيع أن أفعل أي شيء حيال ذلك لكنت فعلت بالتأكيد، إنني أتطلع إلى معرفتهم.



هل تعرفين أي اسم من النجوم العربية؟

للأسف.. لا.



وماذا في حال عرض عليك عمل عربي، بأي لغة تحبين تقديم دورك؟

أنا لا أعرف غير اللغتين الإنجليزية والهندية، لكنني سريعة جداً في تعلم اللغات الأخرى، ولذلك أستطيع تعلم اللغة العربية من أجل عمل عربي، ولي الفخر بذلك.



مازحة.. هذا وعد؟

ضاحكة، نعم بإمكانك إبلاغ المخرجين والمنتجين العرب.



علمنا أنك تحضرين لبرنامج، ماذا عنه؟

لا، هذا الموضوع غير حقيقي، فكانت صورة قديمة لي منذ خمس سنوات وأنا أحمل ثعباناً عل كتفي في إحدى حلقات النسخة الهندية من البرنامج التلفزيوني Fear factor ونشرت عبر المواقع مؤخراً، لذلك اعتقد البعض أنني سأقدم نسخة جديدة من البرنامج.

ألا تخشين وأنت تحملين الثعبان على كتفك، خاصة أنه من النوع الخطر حسب ما كتب؟

ضاحكة، أنا جريئة جداً ولا أخاف من الثعابين ولا أي شيء.

ألبوم غنائي



دخلت مؤخراً مجال الغناء، هل تنوين الاستمرار فيه أو سيكون تركيزك على التمثيل فقط؟

سيكون تركيزي على الاثنين. «مازحة» نحن النساء نستطيع أن نفعل كل شيء في وقت واحد وننفذه جيداً وننجح فيه أيضاً. لذلك، أنا أغني وأمثّل.



هل تخططين لإصدار ألبوم؟

نعم، سأصدر الأغنية الثالثة لي في شهر إبريل (نيسان) المقبل، وبعدها بفترة قصيرة سأصدر الألبوم الأول.



العديد من الجمهور العربي لا يعلمون قصة الغناء، فهم يعرفونك بريانكا الممثلة، فماذا تقولين لهم؟

«ضاحكة» مازلت جديدة في مجال الغناء، فمنذ عام واحد فقط، بدأت في هذا المجال وأريد معرفة رأي الجمهور فيما أقدمه من أغان، وإلى الآن كل من يستمع إلى أغنياتي يحبها جداً، وسأفاجئ جمهوري العربي بعد إصدار الألبوم، سأقوم بتحضير حفل غنائي في دبي وحينها سأعلم رأي الجمهور العربي.



أنت رشيقة وراقصة ممتازة على المسرح، هل لديك مدرب رقصات أو هو اجتهاد ذاتي؟

نعم، لدي مصممو رقصات يعلّمونني الخطوات الصحيحة في الرقص، بالإضافة إلى أنني أحب الرقص لذلك أؤديه بشكل جيد.

الأعمال الخيرية



تنتمين إلى عائلة تعمل في مجال الطب، لماذا اخترت الفن؟ ألم يخطر في بالك أن تمارسي مهنة الطب مثل والديك أو أي مهنة أخرى؟

كان من المفترض أن أكون مهندسة ولكنني التحقت بمجال التمثيل وأنا صغيرة جداً؛لأني حصلت على ملكة جمال العالم في سن الـ 17 عاماً. وعندما قدمت الفيلم الأول حقق نجاحاً كبيراً، وبعدها الفيلم الثاني حقق أيضاً نجاحاً باهراً، فقررت الاستمرار في التمثيل لأنني وجدت نفسي ناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنني أعشقه ووصلت إلى ما أنا عليه الآن.



دائماً تهتمين بالأعمال الخيرية، ما مدى أهمية ذلك للفنان؟

لست أعلم كم يبلغ حجم أهميته واختلافه عن أي شخص عادي، لكنني على دراية بأنه عمل مهم جداً لي ولغيري، وتعلمت ذلك من والديّ فكانا يهتمان جداً بالأعمال الخيرية، لذلك شعرت أنه شيء مهم جداً أن يشعر الإنسان بالمسؤولية الاجتماعية.



أول بوستر لك كان فيلم Barfi مع رانبير، وكنت تقدمين دور فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن دون أي ماكياج، هل تجرؤين على الظهور من دون مستحضرات تجميل، على الرغم من أن نجمات أخريات يرفضن ذلك؟

أنا ممثلة وأحب أن أقدم أشياء مختلفة، وألعب العديد من الأدوار، وأعتقد أن هذا هو التحدي والحماس، فمن المملّ أن أقدم أدواراً متشابهة، أو مكررة، لذلك يستلزم مني كممثلة أن أكون قادرة على التغيير من نفسي في أدواري ولا أمانع في ظهوري من دون ماكياج.



كيف تحافظين على رشاقتك؟

أنا بطبيعتي الجينية نحيلة، وجسمي من النوع الذي يحرق الدهون باستمرار وبسرعة، بالإضافة إلى أنني أواظب على النادي الصحي، وهذا يساعدني كثيراً في الاحتفاظ برشاقتي وصحتي



افتتحت فيلمها في دبي



قبل احتفالية Guess بأسبوع، كانت بريانكا تحتفل في دبي بافتتاح العرض الأول لفيلم Gunday للمخرج Ali Abbas Zafar وكانت قبلها متحمسة جداً لحضورها إلى دبي لتشارك في افتتاح فيلمها مع الجمهور العربي هنا، وأضافت: «أودّ أن أفتتح كل أفلامي في دبي، مع فريق العمل لأن هذا الشيء يسعدني جداً»



ازدحام شديد بسبب بريانكا

بعد الحوار، رافقنا Priyanka، المرأة الأكثر إثارة لعام 2013، إلى «فيستيفال سيتي»، لحضور عرض أزياء في Guess حيث تمّ اختيارها لتكون سفيرة هذه العلامة التجارية، فاجتمع جمهور غفير أمام المتجر في انتظارها، وعندما حضرت بدأ الصراخ يعلو والنداء باسمها، وهي بخفة ظلها وابتسامتها الشهيرة كانت تشير للحضور بيدها وترسل لهم القبلات.



وبعد أن تجولت في المتجر وحضرت عرض الأزياء، كانت تستعد للمغادرة بينما حاول الجمهور كسر الحواجز أمام المتجر للحاق بها والتقاط الصور معها، ولم يستطع رجال الأمن السيطرة على الموقف، فقد تمكن الجمهور من الوصول إليها وهي تبتسم وتمازحهم، ما دفع رجال الأمن إلى العودة بها إلى داخل المتجر حتى يغادر الجمهور، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، إذ لم ييأس الجمهور، وانتظروا فترة طويلة، فخرجت مرة أخرى في حماية رجال الأمن، الذين أمسكوا بها واتجهوا إلى البوابة للخروج، لكن المشهد تكرر، ولاحقتها الجماهير الغفيرة، حتى وصلت إلى باب المصعد، متسببة في ازدحام شديد في تلك المنطقة.



تسببت Chopra بازدحام شديد في مركز «فيستيفال سيتي» للتسوق، بعد عرض الأزياء الذي حضرته، لأن الجمهور كان يلاحقها في كل مكان.



لاحظنا أن رجال الأمن على الرغم من أنهم كانوا يمنعون الجمهور من الاقتراب منها، إلا أنهم طلبوا من بريانكا التقاط الصور التذكارية معها وسط هذا الزحام.



طلب بول مارشيانو الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في Guess من بريانكا إلقاء كلمة بعد عرض الأزياء فقالت: «أولاً، أحب أن أهنئ بول؛ لأنه لا شيء يقف أمام الأحلام الكبيرة. وهو كان لديه حلم كبير منذ 30 عاماً وحققه فأصبحت علامته التجارية من أكبر وأشهر العلامات العالمية. ولذلك، يستحق تصفيقاً حاراً، ثم صعد معها بول وقالت له: «لأن كل ما تمّ هو من نتائج إشرافك وإدارتك على العمل. فقد قمت بزيارة العديد من محلات Guess في العالم ووجدت أنه لا تغيير أو اختلاف في الجودة، وهذه هي روح Guess التي تجذب كل فتاة لترتدي منها، مثلما أنا ارتديت اليوم، ولذلك شكراً جزيلاً لكم جميعاً ولكل الموجودين هنا لتشجيعي ودعمي، هذا يعني لي الكثير وأشكركم كثيراً مرة أخرى».



ظهرت بريانكا في مجموعة صور مميزة باللونين الأسود والأبيض وهي تقيم في فيلا فخمة مصممة على طراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، وترتدي عدداً من فساتين الموسم الأكثر تميزاً وجاذبية.



في الفترة الأخيرة، كتب العديد من الشائعات عن علاقة حب تربط بين بريانكا وشاروخان وأخرى عن مشاكل بينها وبين كارينا كابور، لكنها رفضت التعليق على تلك الشائعات.