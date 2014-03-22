الإحصاء: تراجع نصيب الفرد من المياه النقية بنسبة 1 % خلال عام

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع متوسط نصيب الفرد سنويا من المياه النقية المستهلكة بنسبة 1 % ليبلغ 86.5 متر مكعب خلال عام 2011-2012، مقابل 4ر87 متر مكعب عام 2010-2011، بسبب انخفاض كمية المياه النقية المستهلكة والزيادة السكانية.

وأوضح الإحصاء – في بيان له اليوم السبت – أن مصر حصلت على المرتبة 50 من بين 178 دولة في العالم بالنسبة لمؤشر المياه والصرف الصحي عام 2012، وذلك طبقا لتقرير تقييم الأداء البيئي الذي يصدره مركز الأبحاث البيئية بجامعة (يال) الأمريكية، مبينا أن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 5ر73 ٪ سنويا من جملة الموارد المائية المتجددة، بينما تقدر مياه الأمطار الموسمية والمياه الجوفية وكذلك مياه الصرف الزراعي والصحي التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 19.03 مليار متر مكعب خلال عام 2011-2012 مقابل 18.25 مليار متر مكعب عام 2010/2011.

وبين أن كمية المياه النقية المنتجة ارتفعت بنسبة 4.9 % ليبلغ 8.92 مليار متر مكعب عام 2011-2012 مقابل 8.5 مليار متر مكعب عام 2010- 2011.. بينما بلغت كمية المياه النقية المستهلكة نحو 1.3 % لتصل إلى 7.05 مليار متر مكعب عام 2011-2012 مقابل 6.96 مليار متر مكعب عام 2010- 2011.

ولفت الإحصاء إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على القطاع الأكبر من مستهلك المياه في مصر ليبلغ حصته 61.5 مليار متر مكعب عام 2011-2012 مقابل 60.9 مليار متر مكعب عام 2010 – 2011 بنسبة زيادة 1 ٪، بينما يمثل قطاع الصناعة أقل مستهلك للمياه في مصر حيث بلغت حصته 1.2 مليار متر مكعب عام 2011-2012 مقابل 1.35 مليار متر مكعب عام 2010-2011 بنسبة انخفاض 11.1 ٪.

أ ش أ