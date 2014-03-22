الدفاع يرد هيئة محاكمة 38 إخوانيًا متهمين في اشتباكات جامعة الازهر

شهدت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية محاكمة 38 متهما من انصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى لاتهامهم فى احداث الاشتباكات التى شهدتها جامعة الازهر ايام 9 و10 و28 ديسمبر الماضى, قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد هيئة المحكمة اعتراضا على عدم الاستجابة لطلباتهم.

بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر والنصف وتم احضار المتهمين من محبسهم وايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طلبوا من المحكمة سماع شهاد ضابط الواقعة , وشاهدالاثبات وتفريغ الاسطونات ، الا ان المحكمة طلبت منهم إبداء مرافعتهم مما اثار غضب الدفاع لعدم اكتراث المحكمة لهم وعدم تنفيذها لطلباتهم وتجاهلهم لهم وطلبها منهم ابداء مرافعتهم لانهاء القضية واصدار الحكم دون تنقيذ طلباتهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدى على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة زجاجات مولوتوف حارقة.

كانت إشتباكات وقعت بين طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وقوات الأمن، وأشعل طلاب الإرهابية النار في سيارات الشرطة وتعدوا على الأهالي وقوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.