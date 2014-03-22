خبراء “إيكوم” يشيدون بمشروع “ايربورت سيتي”.. والانتهاء من الدراسات يونيو القادم

أشاد وفد خبراء بيت الخبرة العالمي “إيكوم” بجدوي مشروع المنطقة الاستثمارية حول مطار القاهرة الدولي “ايربورت سيتي” ، أعلن الدكتور “إيشلي” خبير الدراسات الاقتصادية بأن هذا المشروع الإستثماري حول المطار يعد من المشروعات الواعدة ذات الجدوى الإقتصادية والعائد السريع في خدمة المجتمع المصري.

وكان الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والدكتور محمود عصمت رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من المتخصصين بوزارة الطيران والشركة القابضة والمطارات قد التقوا أعضاء وفد بيت الخبرة العالمي “إيكوم” المتخصصة في دراسات إنشاء مدن المطارات الذي وقع عليه الإختيار في مناقصة عالمية للقيام بعمل الدراسات الخاصة بوضع مخطط الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة في زمام منطقة المطار والمعروفة باسم “إيربورت سيتي” لخلق فرص استثمار تدعم أنشطة المطار غير الملاحية وإنشاء العديد من المشروعات والصناعات المكملة لأنشطة الطيران وخدمة المجتمع وخلق فرص عمل جديدة.

وخلال اللقاء الذي تم علي مدار يومين عرضت أفلام توضيحية علي شرائط فيديو لدراسة المرحلة الاولى من المشروع والذي يتضمن الدراسات البيئية ودراسات البنية التحتية للمشروع من مياه وصرف صحي وطرق وغيرها .

صرح الدكتور أشرف زكي أنه يتم عرض نتائج اجتماعات اللجنة علي الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الذي يولي اهتماما كبيرا بسرعة البدء في هذا المشروع العملاق ، وأضاف بأن المخطط الزمني للإنتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع سوف يتم قبل نهاية شهر يونيو 2014 .

تقام “إيربورت سيتي” على مساحة 10 مليون متر مربع يتم تمويلها من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار وبشراكة رؤوس الاموال للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وفقا لنموذج الإستثمارات العالمية في سابقة التعامل لدى المطارات الدولية، وأضاف سيادته بأنه سيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الأساسية لتفعيل وإدارة المنطقة الإستثمارية حول المطار خلال الشهور القادمة.