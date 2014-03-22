أهم 3 أقنعة صيفيّة للبشرة

من منا لم تسمع بقناع الزبادي بالخيار أو بقناع الشاي الأخضر؟ فهذه الأقنعة هي الأشهر في مجال العناية بالبشرة، ولطالما استمعنا إلى الجدات يذكرنها منذ الصغر. ولكن هل تعرفين ما هي فوائد هذه الأقنعة التقليدية؟

يجب ألا تغنيك الأقنعة المبتكرة الحديثة عن الأقنعة التقليدية التي اعتدناها طويلاً، دون التعرف إلى فوائدها عن قرب. لذلك، يقدّم "سيِّدتي نت" لك أهمّ فوائد هذه الأقنعة حتى تعيدي النظر في مدى احتياجك إليها في أيّامك الحالية:

• قناع الزبادي بالخيار

يقدم لك قناع الزبادي بالخيار بشرة نقية متألقة تبحثين عنها بالتأكيد. فبدلاً من البحث عن الأقنعة المركّبة الحديثة، والتي قد تكون معقدة في كثير من الأحيان، استعيدي وصفة الزبادي بالخيار، لأنّها تتمتع بقدرة كبيرة على تنظيف بشرتك عميقاً من الأتربة والرياح، وكل ما قد يفقد بشرتك بريقها.

• قناع الترمس والعسل

هل تبحثين عن الأقنعة التي تقوم بتفتيح لون البشرة وإكسابها البياض والنضارة؟ لِمَ تبحثين عن حلول أخرى وبين يديك أفضل قناع قديم ليقدم لك ذلك؟ فقناع الترمس والعسل الذي كنت تسمعين باسمه دائماً منذ الصغر يُعتبر من أفضل الأقنعة التي تقدم لبشرتك البياض والإشراق اللذين تبحثين عنهما.

امزجي ملعقة من الترمس المطحون بملعقة من عسل النحل، وطبّقي المزيج على بشرتك مرتين أسبوعياً، لمدة ربع ساعة.

• قناع الشاي الأخضر والنشاء

يُعتبر الشاي الأخضر من أقدم الوصفات الطبيعية لتطهير البشرة وتنظيفها، ولا يزال حتى يومنا هذا أكثر فاعلية على البشرة.

كلّ ما عليك فعله هو إضافة ملعقة من النشاء إلى كوب من الشاي الأخضر والنعناع بعد الغليان حتى تحصلي على مزيج كثيف. افرديه على بشرتك وهو دافئ، ثم قومي بفرك بشرتك، بعد مرور ربع ساعة، ورطّبيها بقطعة من الثلج، ثمّ تتمتعي ببشرة نظيفة طوال اليوم.

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