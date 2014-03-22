الجيش التركي يتسلح بأول دفعة من الرشاشات الحديثة

أفادت وكالة ديفانس نيوز” أن وزارة الدفاع التركية أنجزت اختبارات حكومية للرشاش الجديد “ميهميتسيك” ( Mehmetcik) ) عيار 5.56 ملم. وقد بدأ تجميع أول دفعة مؤلفة من 200 رشاش. وستقوم شركة “أم كي إي” التركية بالإنتاج التجاري للرشاشات.

ويتوقع تسليح القوات الخاصة والجيش النظامي التركي برشاش “ميهميتسيك. ويجب أن تحلّ الرشاشات الجديدة محل 500 ألف بندقية آلية قديمة من طراز “Heckler Koch g 3″.

يذكر أن تصميم الرشاش جرى بناءً على الاتفاقية الموقعة عام 2009 مع أمانة الصناعة الدفاعية التركية.

يقوم التصميم على أساس رشاش “HK 416 ” الألماني. ويزود الرشاش بمخزن سعته 30 طلقة. وتوجد فيه لوحات تركب عليها أجهزة التسديد وأجهزة الليزر ومقبض.