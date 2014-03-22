مي عبد الحميد تناقش سياسات التمويل العقاري بـ”نساء في الاقتصاد”

تحل رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد ضيفا علي برنامج “نساء في الاقتصاد ” الذي يذاع في الخامسة مساء اليوم السبت علي قناة الغد العربي وتقدمه الإعلامية منال السعيد .

وذكرت الإعلامية منال السعيد أن اللقاء سيتناول سياسات التمويل العقاري في مصر والحلول التي لجأت إليها الدولة لحل مشاكل الإسكان والقانون الجديد من تعديل دخل الفرد للإقراض وغيره.

و يتزامن اللقاء اجتماع صندوق التمويل العقاري مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وتخصيص عشرين مليار جنيه للتمويل العقاري بفائدة منخفضة للشباب ومحدودي الدخل.

برنامج “نساء في الاقتصاد” يتم إعادة إذاعته 12.30 ظهر الأحد.