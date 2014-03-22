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مي عبد الحميد تناقش سياسات التمويل العقاري بـ”نساء في الاقتصاد”

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مي عبد الحميد تناقش سياسات التمويل العقاري بـ”نساء في الاقتصاد” مي عبد الحميد تناقش سياسات التمويل العقاري بـ”نساء في الاقتصاد”

22 مارس 2014 | 1:27 مساءً

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رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد

رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد

تحل  رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد ضيفا علي برنامج “نساء في الاقتصاد ” الذي يذاع في الخامسة مساء اليوم السبت علي قناة الغد العربي وتقدمه الإعلامية منال السعيد .

وذكرت الإعلامية منال السعيد أن اللقاء سيتناول سياسات التمويل العقاري في والحلول التي لجأت إليها الدولة لحل مشاكل الإسكان والقانون الجديد من تعديل دخل الفرد للإقراض وغيره.

و يتزامن  اللقاء اجتماع صندوق التمويل العقاري مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وتخصيص عشرين مليار جنيه للتمويل العقاري بفائدة منخفضة للشباب ومحدودي الدخل.

برنامج “نساء في الاقتصاد” يتم إعادة إذاعته 12.30 ظهر الأحد.

2014-03-22

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