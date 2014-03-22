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فيلا روتانا يحتفل باليوم العالمي للمياه

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فيلا روتانا يحتفل باليوم العالمي للمياه فيلا روتانا يحتفل باليوم العالمي للمياه

نظم فندق فيلا روتانا دبي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام 2014  و بالتعاون مع هيئة كهرباء و مياه دبي (ديوا) ، وشركة دبي للمرطبات  و حديقة وايلد وادي المائية ندوة توعية حول طرق الحفاظ على المياه والأساليب المثلى لاستدامتها.

يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي حول الحاجة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، واعتماد التكنولوجيات الموفرة للطاقة و الصديقة للبيئة، والتي سوف تمكننا من مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على مواردنا .

ويقام اليوم العالمي للمياه سنويا في 22 مارس كوسيلة للفت الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى اتباع الطرق المثلى لترشيدها.

وفي كل عام تقوم الأمم المتحدة المعني بالمياه باختيار موضوع مختلف لليوم العالمي للمياه لتسليط الضوء على جوانب محددة تعزز طرق الحفاظ على المياه العذبة.

وكان موضوع هذا العام " المياه والطاقة" حيث دعت الندوات إلى تسليط الضوء والتوعية حول أهمية المياه وأفضل الممارسات للحفاظ عليها واستدامتها مع طرح بعض النصائح واستعراض بعض الحقائق والأرقام حول مايجري اليوم في عالمنا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

أقيمت أعمال الندوة في فندق فيلا روتانا دبي، مع كلمة افتتاحية من المدير العام لمجموعة الفنادق  كنان الغراوي تلتها محاضرة من السيد علي محمد أمجد ضابط أول لترشيد استخدام الكهرباء والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ثم قدم السيد جواد علي مسؤول الصحة والسلامة في فنادق فيلا، رحاب ورمال روتانا استعراض الطرق المثلى لاستدامة المياه .

وفي تعليقه على الندوة قال  كنان الغراوي مدير عام فيلا، رحاب و رمال روتانا: "من المهم جدا لزملائنا فهم أهمية المياه والعمل على الحفاظ عليها، إن مشكلة توفير المياه العذبة هي تحدي عالمي ولا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا إذا تكافلت جهود كل أصحاب المصلحة معا و متوجة بجهود . " ثم أضاف " وأود أن اشكر شركائنا في هذه المبادرة: هيئة كهرباء ومياه دبي ، شركة دبي للمرطبات  وحديقة وايلد وادي لتعاونهم ودعمهم  لهذا الحدث حيث أنهم يشاركونا نفس الطموح والهدف لحماية بيئتنا وخلق حياة أفضل للجميع" .

تبعت ندوة التوعية حملة توزيع 1000 عبوة مياه "أكوافينا" على عمال البناء في دبي والذين يعملون في ظروف بيئية صعبة،  قام بالحملة موظفي فنادق فيلا، رحاب ورمال روتانا.

وكختام لهذه الحملة قام السيد كنان الغراوي بتوزيع دروع شكر لشركاء هذا النشاط تقديرا منه لدعمهم في إنجاح العمل ونشر التوعية المرجوة على أوسع نطاق آملين أن نضمن مستقبل أفضل .
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