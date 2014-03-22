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حاكم الفجيرة يرأس وفد الدولة إلى القمة العربية في الكويت

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حاكم الفجيرة يرأس وفد الدولة إلى القمة العربية في الكويت حاكم الفجيرة يرأس وفد الدولة إلى القمة العربية في الكويت

يترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية بدورتها الخامسة والعشرين التي تستضيفها دولة الكويت يوم الثلاثاء المقبل وتستمر يومين.


> يرافق سموه إلى القمة وفد يضم كلا الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري المندوب الدائم لدولة الامارات لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة وسعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة والسيد عارف عبدالله الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات بدولة الكويت بالانابة .
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