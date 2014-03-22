سلطة العدس من مونيك باسيلا زعرور

المقادير:

-2 كوب عدس مسلوق.

-1 كوب فليفلة خضراء، مفروم وسط.

-1 جزر وسط، مفروم وسط.

-2 رأس طماطم وسط، مفروم وسط.

-ربع باقة بقدونس، مفروم ناعم.

-3 ضلع بصل أخضر، مفروم ناعم.

المقادير الصلصة:

-3 ملعقة طعام خل بلسمي.

-نصف ملعقة صغيرة ملح.

-2 ملعقة صغيرة نعناع يابس.

-3 ملعقة طعام زيت زيتون.

طريقة التحضير:

1-يصفى العدس جيداَ. توضع جميع مقادير السلطة في وعاء التقديم.

2-في وعاء صغير٬ تُخلط مقادير الصلصة جيداَ. تُزاد على السلطة قبل الأكل بقليل وتُخلط.

3-تقسم السلطة الى 4 حصص متساويّة.تُقدم باردةَ.

نصيحة: إن لم يكن العدس مسلوقاً، ابدأ بسلق ¾ كوب و باشر بتحضير الطبق.

مدّة التحضير 15 دقيقة

مدّة الطهي 20 دقيقة

(المقادير تكفي لـ 4 أشخاص).

القيمة الغذائية للحصة الواحد:

الطاقة (وحدة حرارية): 240

الكوليسترول (ملغ): خالية

المواد الدهنية (غ): 10

النشويّات (غ): 27

البروتينات (غ): 10

الألياف الغذائيّة :(غ) 10

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