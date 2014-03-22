وزير الري: مياه النيل نظيفة تماما

صرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بان النتائج المعملية اكدت أن العكارة التى ظهرت بمياه النيل لاتؤثر علي الصحة العامة للمواطنيين، مشيرا ألى ان تحول مياه النيل من الأزرق إلى اللون الأصفر لايقلل من جودة المياه ولايضر الأراضى الزراعية، بل على العكس فإن هذه المياه “جيدة” للتربة الزراعية خاصة فى الأراضى “الطينية”، حيث تساهم فى تفكك جزيئاتها، منوها أن هذا الطمى هو الذى ساهم فى بناء دلتا النيل علي مدارالتاريخ.

جاء ء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الرى، أدلى بها اليوم، بعد تلقيه تقريراً حول نوعية المياه داخل حدود محافظات القاهرة الكبري من فرق المعامل المركزية التي قامت بجمع وتحليل العينات بوحدات متحركة داخل المجري، خاصة امام مأخذ محطات مياه الشرب.

وقال وزير الرى ان الوزارة تقوم بمتابعة حالة نوعية المياه علي طول النهر وفرعيه من خلال شبكة الرصد القومية التابعة لها وتضم عدد 35 موقع رصد داخل بحيرة ناصر ، وكذلك عدد 30 موقعاً على نهر النيل وبخاصة أمام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب بالاضافة إلى عدد 11 موقعاً على الترع والرياحات الرئيسية فضلاً عن 29 موقعاً على مصبات المصارف على نهر النيل حيث يتم قياس المتغيرات في تلك المواقع وإرسال العينات الى المعامل المركزية للرصد البيئي بوزارة الموارد المائية والري أولاً بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية.

وأشار عبد المطلب الى انه يتلقي تقارير دورية تشمل رصد شامل لنوعية المياه وذلك خلال التصرفات المائية المنصرفة خلف السد العالي كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر من خلال العديد من الجولات بالبحيرة حيث أظهرت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها الوزارة خلال العام الحالي أن نوعية المياه في بحيرة ناصر ذات نوعية جيدة كما أن نوعية المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبرى ذات نوعية جيدة لجميع الاغراض.

أ ش أ