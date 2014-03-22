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المكسيكي هيرنانديز يقترب من الرحيل من مانشستر يونايتد لإنتر الإيطالي

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المكسيكي هيرنانديز يقترب من الرحيل من مانشستر يونايتد لإنتر الإيطالي المكسيكي هيرنانديز يقترب من الرحيل من مانشستر يونايتد لإنتر الإيطالي

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن المكسيكى خافيير هيرنانديز مهاجم نادى مانشستر يونايتد اقترب من الرحيل من أولدترافورد فى الصيف المقبل.

وأضاف النبأ أن هيرنانديز الملقب بشيرشيريتو 25 عاما بعد أن فقد مكانه فى التشكيل الاساسى للشياطين الحمر فى المواسم الاخيرة فى سبيله للانتقال للدورى الايطالى ومن المرجح أن يكون نادى انتر ميلان هو وجهته القادمة فى ظل سعيه للعب اساسيا.

وأفادت ديلى ميل بأن اريك توهير رئيس نادى انتر دخل فى محادثات متقدمة مع اللاعب المكسيكى الدولى وربما يكون على وشك اتمام الصفقة رغم أنه لم يعلن رسميا بعد عن أى تفاصيل متعلقة بها.

يذكر أن هيرنانديز أنضم لمانشستر يونايتد قادما من نادى جوادالاخارا المكسيكى فى عام 2010 وسجل 35 هدفا فى 93 مباراة فى الدورى منذ ذلك الحين.

أ ش أ

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