ماليزيا تطلب من أمريكا تزويدها بمعدات بحرية للبحث عن الطائرة المفقودة

طلبت ماليزيا من الولايات المتحدة الجمعة تزويدها بمعدات للتفتيش تحت سطح الماء عن طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمفقودة منذ أسبوعين، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن وزير الدفاع والنقل الماليزي بالوكالة هشام الدين حسين طلب من نظيره الأمريكي تشاك هاجل «أن تبحث الولايات المتحدة في إمكان توفير معدات للرصد تحت سطح الماء».

وأضاف أن «هاجل» أجاب نظيره الماليزي بأنه «سيدرس مدى توفر وجدوى هذه التكنولوجيات العسكرية لهذه المهمة وسيجيبه في وقت قريب».