حجز محاكمة 544 متهمًا من الإخوان بالمنيا للاثنين لنظر طلب رد هيئة المحكمة

قرر المستشار سعيد يوسف الجزار رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، بحضور كلاً من إيهاب صلاح رئيس نيابة مركز مطاي، وبيشوي فايق وكيل نيابه مطاي، حجز القضية للنطق بالحكم علي 544 متهماً إخوانيا من بين 1228 متهماً لجلسة بعد غدا الأثنين كما تقرر حجز النطق بالحكم علي متهم واحد بناءاً علي طلب الدفاع برد هيئة المحكمة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المرشد العام ضم 683 متهماً في أحداث مركز العدوه يوم الثلاثاء القادم.

وأكد أحمد شبيب أحد محامي المتهمين حدوث مشادات كلامية عنيفة بين المستشار سعيد الجزار وأحد المحامين دفعته لإستدعاء حرس المحكمة، مما اثار حفيظة المحامين وطلب بعضهم رد هيئة المحكمة إلا أن رئيس الدائرة رفض .

يذكر أن المستشار عبد الرحيم عبد المالك ، المحامي العام لنيابات شمال المنيا ، قد أصدر قراراً بإحالة الدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، وعدد 683 متهماً من قيادات الجماعة بالمنيا لمحكمة الجنايات لتورطهم في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوه و 545 متهماً في أحداث مركز مطاي، والتي شهدت مقتل العقيد مصطفي العطار نائب مامور القسم .

ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم التجمهر بمركزي العدوة , ومطاي وتعريض السلم العام للخطر وأرتكاب جرائم الأعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل بعضهم لأسلحه نارية وأدوات مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص .

وأقترنت بالجرائم السابقة جنايات قتل عمد ضد رجال شرطة ، والترصد وعقد العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسمي شرطة العدوة ومطاي .