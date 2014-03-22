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استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلى في جنين بالضفة الغربية

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استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلى في جنين بالضفة الغربية استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلى في جنين بالضفة الغربية

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 4 فلسطينيين لقوا حتفهم في معارك بالأسلحة النارية خلال عملية جنين في الضفة الغربية، فجر السبت.

وأضاف المتحدث أن قوات إسرائيلية دخلت مخيم جنين للقبض على فلسطيني مشتبه به في التخطيط لشن هجمات ضد مدنيين وقوات إسرائيلية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وتابع أن المشتبه به تحصن في منزله ورفض الاستسلام وبعد تجاهل طلبات بإنهاء المواجهة سلميا أطلق المشتبه به النار على القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح طفيفة وحاول الهرب .

واستطرد أن الجنود أطلقوا النار مما أسفر عن مقتل المشتبه به .

وأشار المتحدث إلى أنه بعد مقتل المشتبه به اندلعت أعمال شغب أطلق خلالها فلسطينيون النار وقنابل حارقة وعبوات ناسفة على قوات الأمن وردت القوات الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين ليرتفع عدد القتلى إلى 4 فلسطينيين.

وأوضح المتحدث أنه تم إلقاء القبض على 3 فلسطينيين خلال هذه العملية.

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