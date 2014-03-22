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أمن السويس ينفى التعدى بالضرب على مواطن وقتله خلال حملة أمنية

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أمن السويس ينفى التعدى بالضرب على مواطن وقتله خلال حملة أمنية أمن السويس ينفى التعدى بالضرب على مواطن وقتله خلال حملة أمنية

 

قال قيادي أمني بمديرية أمن السويس أن أتهام أسرة المدعو  ” صبري . ع ” 55 سنة،  من سكان منطقة حي الجناين بالسويس  رجال الشرطة بالمحافظة بالتعدي عليه حتي لقي مصرعه على خلفية إلقاء القبض على نجليه أثناء حملة أمنية مساء أمس ، غير صحيح  .

وأكد مؤكدا أن الشابين الذى تم ضبطهما كان بحوزتهما سلاح ابيض وبعض من اقراص المخدرات ، موضحاً أن القوات والحملة الأمنية لم تتعدي على الرجل وانهم قاموا بالأستفسار عن الواقعة وتبين أنه توفي بشكل طبيعي .
> قوال الأهالي أن قوات الأمن قامت بالقاء القبض على ” حسين – أسلام ” نجلي صبري ع الرجل امام منزلهما فى الساعه 2 بعد منتصف الليل للاشتباه بهما وفور مشاهدة صبري للواقعة دخل فى مشادة كلامية مع الضباط فتم التعدي عليه بالضرب وعقب ذلك توفي .

وأضاف القيادي الأمني أن الحملات الأمنية تخرج يوميا فى حملات تحريات واسعة من أجل القبض على المشتبهين فيهما ضمن الحملات التى أمر بها وزير الداخلية للحفاظ على امن المحافظة والقبض على الخارجين عن القانون وان الحملة امس القت القبض على 4 اشخاص من بينهم الشابان الذان توفي والدهما .

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