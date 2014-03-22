الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن استئناف المساعدات لمصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن استئناف المساعدات لمصر.

وأضافت “جين ساكي”، في تصريحات لها على موقع الخارجية الأمريكية أن اتصال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالسفير نبيل فهمي الأسبوع الماضي استهدف ترسيخ علاقات التعاون والعلاقات الأمنية والاستراتيجية بين اشنطن والقاهرة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لاتزال تجري مراجعة لعلاقاتها مع مصر، مضيفة “علقنا مجموعة من المساعدات، لكننا في العام الماضي حركنا بعض المساعدات الأمنية لأنها كانت في مصلحة أمننا القومي”.