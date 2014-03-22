أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية زويل في أراضي جامعة النيل

Google+ Print
الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية زويل في أراضي جامعة النيل الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية زويل في أراضي جامعة النيل

جامعة النيل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضى، والمبانى.

وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
> وقالت المحكمة انها  تعتز بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا