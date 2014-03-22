حرس الحدود يضبط 250 كيلو بانجو بمركب صيد و2 مليون قرص مخدر

أحبطت قوات حرس الحدود، اليوم، السبت محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس.

تلقى مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة.

على الفور، تم إخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالكيلو 70 ، حيث تم مداهمت المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 8 اجوالة كبيرة بداخلها نبات البانجو يزن 200 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية ،وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيقات .