كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تختتم معسكرها السنوى لطلاب الفرقة الثالثة

أختتمت كلية التربية الرياضية بالجامعة معسكراً دراسياً لطلاب الفرقة الثالثة وذلك للتدريب على مهارات تكوين وقيادة فرق الكشافة والمرشدات ،وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع عيد ،رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عادل ريان، نائبه لشئون التعليم والطلاب .

وقال الدكتور جمال محمد على ،عميد الكلية، أن المعسكر تم بمشاركة نحو 475 طالب وطالبة من الفرقة الثالثة بالكلية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف الاقسام ، و قد ضم عدد من الأنشطة المختلفة تتضمن : النشاط الرياضى ، النشاط الفنى ، النشاط الثقافى ، الخدمة العامة والتى تهدف الى تنمية مهارات الطلاب العلمية والرياضية وتدريبهم على ممارسة فنون القيادة والتبعية .

> وأضاف ان المعسكرات الطلابية تعتبر من اهم مكونات الخطة الدراسية للكلية والتى تعمل على زيادة انتماء الطلاب لكليتهم وتشجيعهم على مهارات العمل الجماعى وتنمية روح الفريق لديهم .