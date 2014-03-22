الهدوء الحذر يخيم على كليات جامعة الأزهر في الأسبوع الثاني للدراسة

تخيم حالة من الهدوء الحذر اليوم السبت على كليات جامعة الازهر للبنين والبنات بالمقر الرئيسى للجامعة بمدينة نصر حتى الان مع بداية الاسبوع الثانى من الفصل الدراسى.

وأوضحت مصادر جامعة الازهر ان الطلاب والطالبات توافدوا على الكليات مع بداية الاسبوع بشكل طبيعى وسط اجراءات امنية من قبل قوات الامن الادارى للجامعة المتواجدين على ابواب الجامعة كاجراء احترازى للتأكد من هوية الطلاب وتفتيش السيارات ضمانا للحالة الامنية للدراسة.

وجددت ادارة الجامعة مناشدتها للطلاب والطالبات التفرغ للدراسة وتحصيل العلم والابتعاد عن اى اعمال تثير الشغب او المظاهرات السياسية حرصا من الجامعة على مستقبل طلابها لضيق فترة الفصل الدراسى الثانى مبينة انه تم الغاء اجازة يوم السبت ببعض الكليات لاستثمار الفترة المتبقية فيما كان توافد الطلاب اقل من الطالبات نظرا لان العديد منهم من خارج القاهرة ، كما تستمر اعمال التسكين بالمدينة الجامعية للبنين والبنات.

أ ش أ