أسعار صور أطفال المشاهير

من يبحث عن صور أبناء المشاهير، يجدها بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تكون معروضة للمرة الأولى، فأولى الصور لهم تشتريها المجلات بأسعار تدر ربحاً خرافياً على آبائهم.

15 مليون دولار لصور توأم أنجلينا جولي وبراد بيت

أغلى صور لأطفال المشاهير في التاريخ وحتى الآن هي صور نوكس وفيفيان توأم براد بيت وأنجلينا جولي، وقد اشتركت مجلة بيبول الأميركي ومجلة هيلو الأسترالية لدفع ثمن الصور الكبير جداً وهو 15 مليون دولار. فيما تبرع براد وأنجلينا، حسب قولهما، بالمبلغ كاملاً لأعمال الخير.

6 ملايين دولارتوأم جينيفر لوبيز ومارك أنتوني

اشترت مجلة بيبول صور ماكسميليان وإيم توأم جينيفر لوبيز ومارك أنتوني بسعر 6 مليون دولار في 2008، وهي نفس السنة التي اشترت المجلة فيها صور توأم برانجلينا.

4.1 مليون دولار لصور ابنة براد بيت وأنجلينا جولي

شيلو هي أول أطفال براد بيت وأنجلينا جولي البيولوجيين، وقد سافرت أنجلينا إلى ناميبيا لولادتها لتهرب من الاهتمام الإعلامي، ولكن هذا لم ينجح في التخلص من إهتمام ملايين المعجبين الذين قدمت لهم مجلة بيبول الصور في 2006 بعد شرائها بـ 4.1 مليون دولار تبرع بها نجمي هوليوود لأعمال الخير.

3 ملايين دولار لصور ابن ماثيو ماكونهي

باع الممثل الأميركي الشهير صور ابنه الذي يضاهيه وسامة لمجلة أوكي في 2008 مقابل 3 مليون دولار.

2 مليون دولار لصور ابن براد بين وأنجلينا جولي بالتبني

باع النجمين الشهيرين أول صور لإبنهم المتبنى باكس في 2007 لمجلة بيبول مقلبا 2 مليون دولار. أت هذه الصفقة بعد تعامل براد وأنجلينا مع نفس المجلة بسنة واحدة، وأتى المقابل المادي أقل من ما حصل عليه النجمان لصور إبنتهم البيولوجية شيلو بمليون دولار.

1.5 مليون دولار لصور ابن كريستينا أجيوليرا

تلقت نجمة الغناء 1.5 مليون دولار من مجلة بيبول لنشر صور إبنها ماكس براتمان سنة 2008.

1.5 مليون دولار لصور ابنة جيسيكا ألبا

أما جيسيكا ألبا فدفعت لها مجلة أوكي سعراً مماثلاً وهو (1.5 مليون دولار) في نفس السنة مقابل صور إبنتها أونار.

مليون دولار لصور ابنة نيكول ريتشي

نيكول هي إبنة المغني ليونيل ريتشي بالتبني، وقد ظهرت في برنامج لتليفزيون الواقع مع باريس هيلتون التي كانت صديقتها المقربة في أحد مراحل حياتها. باعت نيكول أول صور إبنها هارلو لمجلة بيبول بمليون دولار في 2008.

مليون دولا لصور ابنة جايمي لين سبيرز

تلقت أخت بريتني سبيرز مليون دولار من مجلة أوكي لنشر صور إبنتها مادي

800 ألف دولار لصور ابن جيسيكا سيبمسون

اشترت مجلة بيبول صور ماكسويل إبن جيسيكا ألبا بميلغ 800 ألف دولار.

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