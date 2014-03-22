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بصمة المصممة L'Wrenn Scott باقية في إطلالات النجمات

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بصمة المصممة L'Wrenn Scott باقية في إطلالات النجمات بصمة المصممة L'Wrenn Scott باقية في إطلالات النجمات

فجع عالم الموضة والأزياء يوم الاثنين الماضي برحيل المصممة الشهيرة L'Wrenn Scott  حيث عثر عليها ميتة في شقتها الواقعة في نيويورك، ما رجح نظرية انتحارها، ومع رحيلها تذكرنا بصمتها المميزة في إطلالات النجمات منذ أن أنشأت دار الأزياء الخاصة بها في 2006.

يمكننا القول أن النجمة Nicole Kidman هي واحدة من أكبر المعجبات بلمساتها الأنيقة، حيث ظهرت بفستان أنيق باللون الكحلي في مهرجان كان 2013، كما تألقت بأحد فساتينها المزين بالذهب في إطلالة أخرى، كذلك تعد Sarah Jessica Parker واحدة من المعجبات بتصاميمها منذ بداياتها، وقد تألقت بتصاميمها في مناسبات مختلفة.

ومن الإطلالات الخالدة التي شاهدناها على السجادة الحمراء منL'Wrenn Scott كانت إطلالة Amy Adams بفستان براق جميل في حفل الأوسكار لعام 2011، كما احتوت قائمة معجباتها على عدد كبير من النجمات، منهن: Tina Fey ، وShailene Woodley، و Allison Williams، والسيدة الأولى للولايات المتحدة Michelle Obama.

ومن ناحية أخرى انتشرت قبل أشهر الأخبار التي تفيد بأن L'Wrenn Scott هي المصممة التي ستحظى بشرف تصميم فستان زفاف Angelina Jolie، ولكن لم يتسنّ لنا معرفة صحتها بعد.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بتصاميم L'Wrenn Scott، واختاري الأجمل بينها.
 

 

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