وأخيراً... Kim Kardashian تحقق أكبر أحلامها

منذ أن لمع بريق النجمة Kim Kardashian كان من أكبر طموحاتها الظهور على غلاف مجلة "Vogue" الأمريكية، ولكنها لم تكن الخيار الأول لرئيسة تحريرها Anna Wintour، والتي تعتبرها"أسوأ ما حدث منذ أن انتشر ارتداء الجوارب مع الصندل".

ولكن يبدو أن محاولات Kanye West نجحت مؤخراً في تحقيق حلم صديقته Kim Kardashian، فقد ظهر الاثنان على غلاف المجلة لشهر أبريل المقبل، حيث تألقت Kim بفستان عروس رائع من "Lanvin"، كما جمعتهما بعض الصور بابنتهما الصغرى North .

شاهدي معنا كيف ظهرت Kim Kardashian مع خطيبها Kanye West على غلاف مجلة "Vogue " الأمريكية.