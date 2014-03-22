وزير الزراعة يضع حجر أساس مصنع تغذية تلاميذ المدارس فى جرجا بسوهاج

قام صباح اليوم السبت، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بوضع حجر الأساس لمشروع تغذية المدارس بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، والذى سيتم إقامته على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة غرب جرجا الصناعية، ومن المقرر الانتهاء من المصنع خلال عام يقوم المصنع عقب الانتهاء منه من إنتاج فطائر تغذية مدرسية طازجة يتم توزيعها يوميا من خلال سيارات نقل من المصنع إلى تلاميذ المدارس مباشرة.

وقال وزير الزراعة إن المشروع يقام على مساحة 12 ألف متر وإن التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة وستكون من أرباح مصانع الإنتاج على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مصانع التغذية تتعرض لعملية فحص شامل للجودة وأن تكلفة المشروع 25 مليون جنيه.

ومن جانبه شكر محافظ سوهاج اللواء محمود عتيق الوزير على تلبيته الحضور إلى سوهاج مؤكدا أن المصنع سيقوم يوميا بإنتاج 500 ألف وجبة مدرسية للتلاميذ وهذا يغطى احتياجات محافظة سوهاج، كما أنه سينعش المنطقة الصناعية غرب جرجا، وأعرب المحافظ عن سعادته لضمان وجود وجبة سليمة صحية للتلاميذ.