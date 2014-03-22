اليوم.. النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادى الصيد

تشرف اليوم السبت، النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية على عقد الجمعية العمومية الانتخابية لرئاسة وعضوية نادى الصيد بالدقى.

وكان المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد كلف نائبه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، برئاسة اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية الانتخابية لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادى الصيد، حيث تولى المستشار أحمد شقور مدير التفتيش وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مهمة تحديد مهام أعضاء اللجان الفرعية الذين بلغ عددهم 90 مستشارا، أو عضوا من مختلف الدرجات بالإضافة إلى نائبى رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارين سلطان السلامونى مدير النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وخالد عرفة عضو التفتيش الفنى عضوا اللجنة العامة.