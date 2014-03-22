أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: سميرة سعيد تحتفل بعرض كليب "ما زال"

Google+ Print
بالصور: سميرة سعيد تحتفل بعرض كليب "ما زال" بالصور: سميرة سعيد تحتفل بعرض كليب "ما زال"

وأخيراً، أبصر كليب النجمة سميرة سعيد النور. وقد اختارت النجمة أن تعرض "ما زال" عبر قناتها الرسميّة على "يوتيوب"، بالتزامن مع عرضه على قناة مزيكا.
وكانت سميرة قد أجّلت خروج الكليب إلى النور أكثر من مرّة، بسبب اهتمامها بالتفاصيل ودقّتها وتطلّبها. ولذلك لم تمرّ تجربة أغنيتها الجديدة "مازال" مرور الكرام، حيث لم تتردّد سميرة في دعم الأصداء الناجحة التي تلقتها على الأغنية، بتصويرها فيديو كليب، لتشكّل عودة قوية لها إلى الساحة العربية عامّة، والمغربية خاصّة.
الفيديو الذي صوّرته سعيد تمّ في غضون يومين، وقضت 26 ساعة متواصلة في Studio التصوير بلا نوم هي وكلّ فريق عمل الفيديو، ليحققوا فكرة غير مألوفة وغير معتادة في عالم الفيديو كليب، وليدعموا هذه الأغنية بفيديو لا يقلّ حيويّة عن التسجيل الصوتي.
المخرج هادي الباجوري الذي عمل على إخراج صورة سميرة بشكل جريء ومخالف لكلّ التوقّعات، قال عن "مازال": "البطل الحقيقي في هذا الكليب هو المونتاج المختلف وطريقة التصوير المختلفة، والأغنية مبنيّة على "Styles" مختلفة، وحادة جداً، وصادمة في شكل سميرة والطريقة التي صوّرناها بها. ورغم أنّ طريقة التصوير نفسها بسيطة جداً، والكاميرا كانت ثابتة، ولكنني كنت أملك تصوّرات بعد المونتاج الذي أعتبره المرحلة الأصعب. فقد وضعت خطة وتصوراً للكليب من قبل تصويره، كانت تعتمد على مونتاجه، لدرجة أن سميرة نفسها استغربت من التكنيك البسيط الذي نصوّر به".
أما عن كواليس التصوير، فقال الباجوري: "الفنانة سميرة سعيد لديها إحساس بالكاميرا عالٍ، والكاميرا تحبّها.. فهي تعرف كيف تتحرّك أمامها، وكيف تنظر إليها، وكيف تتفاعل معها. وحينما كنا نجهّز لهذا الفيديو، كنت أفكّر فيها كديفا، وكنت أدرك مسؤولية الحفاظ على هذا الشكل في الصورة التي نصنعها لها في الفيديو.. وكان لا بدّ من أن نقدّمها كديفا جريئة، ولكن من دون أن نهزّ مكانتها.
وتابع: "الديفا لديها دائماً خطوط حمراء، وهي قلقة من كلّ شكل ومن كلّ حركة تقوم بها في التصوير، وحتى اليوم لم تتخلَّ عن قلقها، لأنّها تعي المسؤولية التي تقع على عاتقها كنجمة نحو اسمها ونحو من يثق بها. ولكن هذه المرّة أعددنا لها تركيبة تظهرها جديدة، وفي نفس الوقت تُحافظ على تحفظها".
وختم هادي الباجوري بالقول إنّه في هذا الفيديو لن تسنح الفرصة لأيّ أحد لأن ينتقد الفنانة سميرة سعيد، فأداؤها مذهل ومختلف، وكلّ حركاتها مناسبة لاسمها وسنّها.

 

 

ابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب