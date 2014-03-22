الإمارات مسؤولة تجاه العالم في الطاقة المتجددة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الإمارات مسؤولة أمام العالم فيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستغلالها للأغراض السلمية.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة المحررة الصحافية الألمانية سيغريد كنوته من جريدة أو في بي هايماتسايتونغ خلال لقاء جرته مع معاليه بقصره أمس.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الاهتمام بالطاقة المتجددة والبحوث التي يقوم بها معهد مصدر وبناء مدينة مصدر كمدينة نظيفة ليس فقط من أجل الإمارات وتنويع اقتصادها وإنما لمساعدة العالم في البحث عن وسائل جديدة للطاقة المتجددة.

وقال معاليه إن الامارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ملتزمة بخدمة الإنسانية ومسؤولة أمام العالم في البحث عن الطاقة للأغراض السلمية وأن القضية لا تخص الإمارات فحسب بل دول العالم أيضا".

وتناول اللقاء دور الثقافة في بناء المجتمعات والتقريب بين شعوبها، حيث أكد معاليه أن للثقافة أولوية في اهتمامات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أولويات

وأشار إلى أن هذه الأولوية تتضمن تبادل زيارات المسؤولين عن الثقافة مع نظرائهم في دول العالم وإقامة المعارض الفنية ومعارض الكتب ومهرجانات الافلام السينمائية والعروض المسرحية داخل الدولة والمشاركة بها في الخارج وغير ذلك من الانشطة الثقافية الأخرى.

ورداً على سؤال آخر للصحفية الالمانية حول اهتمام الإمارات بالرياضة.. أكد معاليه أن الرياضة تمثل جسرا قويا يربط بين شباب وشعوب العالم ونوعا من التواصل المستمر بما يزيل سوء التفاهم والصور النمطية لدى مختلف الشعوب عن بعضها بعضا.

وأوضح أن الإمارات تشارك بقوة في البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي وعلى مستوى الاولمبيادات الرياضية المختلفة.. مشيرا إلى أن الدولة استضافت في نهاية العام 2013 بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي نظمتها الفيفا.

تنويع المصادر

وحول اهتمام الإمارات بالسياحة أكد معالي الشيخ نهيان أن ذلك يأتي ضمن تنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة، مشيرا إلى أن الإمارات تتمتع بمناطق سياحية ومحميات طبيعية جميلة وأجواء دافئة وبنى تحتية فندقية جيدة لاستقبال أفواج السياح من مختلف الدول طوال العام.

وقال: إن الإمارات أصبحت أيضا قبلة أنظار الجميع بفضل موقعها الاستراتيجي في وسط العالم ما جعلها توفر السياحة الطبية والعلاجية والسياحة التعليمية موضحا أن لدى الامارات مؤسسات جامعية وطنية وفروعا لجامعات أجنبية مشهورة مثل جامعة سوربون أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي وغيرها من الجامعات الاخرى.

وتحدث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن العمالة العربية والأجنبية في الدولة وقال إنها تسهم في التنمية الاقتصادية والعمرانية بشكل جيد وأن الدولة توفر لهذه العمالة وظائف تخصصية تحتاج إليها.

لقاء

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في قصره أمس وفد شركة فيوليا انفيرونموه الفرنسية للمياه التي يطلق عليها أيضا اسم فيوليا ووتر. واطلع معاليه من الوفد على عمل الشركة التي تعتبر الأولى حول العالم ـ في مجالات تحلية وإمدادات المياه وإعادة تدوير المياه المستهلكة من أجل استخدامها في عدة مجالات كالزراعة على سبيل المثال.

وعبر كزافييه جوزيف المدير التنفيذي للشركة في منطقة الخليج عن رغبة الشركة بإقامة مشاريع جديدة في المنطقة خاصة في مجال استغلال المياه التي تذهب إلى البحر. وأوضح جوزيف أن ذلك سيساعد في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والزراعي إلى جانب الحفاظ على المصادر المائية واستغلالها بطرق أفضل لما فيه صالح سكان المناطق الزراعية بدرجة أولى. أبوظبي - وام