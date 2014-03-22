انتخاب عبدالله المقبل رئيساً لجمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية للمرة الرابعة

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية هندسة الطرق الخليجية اجتماعها في دبي برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وبحضور أعضاء الجمعية والتي أقرت خلاله تعديل مهامها ومسماها إلى جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما عقدت الجمعية العادية اجتماعها لإقرار ميزانيتها وبرامجها التدريبية الجديدة للسنة القادمة واعتمادها رسمياً، إضافة إلى تعديل الشعار الرسمي للجمعية.

كما اجتمع أعضاء مجلس الجمعية الخليجية المكون من ممثل عن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجية الست، حيث تم انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للمرة الرابعة رئيساً للجمعية بالإجماع والمهندس فهد الجبير نائباً للرئيس.

وقدم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس جمعية هندسة الطرق الخليجية

شكره لأعضاء جمعية هندسة الطرق الخليجية على الثقة الممنوحة له من قبل أعضاء المجلس وانتخابه رئيسا للجمعية.

وأضاف المهندس المقبل قائلا بأن جمعية هندسة الطرق والنقل لدول مجلس التعاون الخليجي ستسعى لتطوير العمل الهندسي مهنياً وفنياً في كافة مدن دول الخليج من خلال تنظيم وعقد البرامج التدريبية والمؤتمرات، مبينا أن الجمعية تهدف لتوفير التسهيلات الفنية وإجراء البحوث و الدراسات المتخصصة لفائدة المقاولين والاستشاريين العاملين في مجال إنشاء الطرق في منطقة الخليج.