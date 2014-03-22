أعضاء جمعية التاريخ والآثار بدول المجلس يقفون على تراثية أشيقر

بدعوة من الأستاذ سليمان الحميد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق وعضو مجلس الشورى حالياً قام أعضاء مجلس إدارة جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة مدينة اشيقر التاريخية يوم السبت الماضي بصحبة عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من المدعوين.

وقد استمع الوفد إلى شرح مفصل في أثناء زيارتهم لأحد متاحفها التراثية ووقفوا عن كثب على روعة تراثها العمراني المميز، واطلعوا على جهود الأهالي في المحافظة على تراث مدينتهم وصيانته وترميمه وإتاحته لزوارها من مختلف الأنحاء. وفي نهاية المطاف تناول الجميع وجبة غداء تراثية دسمة في بيت الأستاذ سليمان الحميد وهو البيت من البيوت التاريخية التي جرى ترميمها وتهيئتها لزوار المدينة.

وقد أثنى الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أمين عام الجمعية وعضو مجلس الشورى على هذه المدينة، وعلى تاريخها العريق وتراثها الأصيل، وذكر انه بوصفه أستاذاً في قسم الآثار بجامعة الملك سعود وجه بعض طلبة الدراسات العليا بالقسم إلى دراسة كثير من عناصرها المعمارية، وزخارفها التراثية، وآخر من وجه من تلامذته لدراسة تراث أشيقر طالبة الدكتوراه سامية الراشد التي توشك ان تنجز من رسالتها لنيل درجة الدكتوراه في التراث المعماري التقليدي لمدينة اشيقر التاريخية من قسم الآثار بجامعة الملك سعود.