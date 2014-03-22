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تطوير متنزهات عسير بأكثر من 40 مليون ريال

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    تنفذ أمانة منطقة عسير عددا من مشاريع التطوير والصيانة البلدية لعدد من متنزهات منطقة عسير بالإضافة إلى أعمال التزيين لهذه المواقع وذلك استباقاً لموسم الصيف القادم.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي للأمانة محمد البشري إن هذه المشاريع ستشمل عددا من المتنزهات كالسودة ومتنزه السحاب والشعف والجلسات والساحات الموجودة بعقبة ضلع، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المظلات المهيأة لجلوس المتنزهين.

وألمح البشري بأن الأمانة حالياً بصدد دورات مياه خدمية في هذه المتنزهات وستكون 15 مبنى خدميا، ويتكون كل مبنى من 6 دورات مياه موزعة على المتنزهات مبنى لدورات المياه للرجال والنساء بالمتنزهات وذوي الاحتياجات الخاصة وأكشاك بيع وجاري العمل على ترسية مشروع لأعمال السفلتة ومواقف للسيارات وعمل مبان للطيران الشراعي وملحقاته من مدرجات وبوفيه ودورات مياه والأسوار وكذلك عمل مراوش وجلسات وتنفيذ البوابات الرئيسية لمتنزه الجرة وألعاب أطفال وتطوير موقع للخيول والدبابات بالإضافة إلى أعمال الإنارة والموقع العام.

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