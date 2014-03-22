مباحثـات سعوديـة - أمريكيـة في مجـال الـدفـاع

استقبل وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية تشاك هيغل في مكتبه بوزارة الدفاع "البنتاغون" بواشنطن أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وذلك في إطار زيارة سموه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير ومستشار وزير الدفاع الفريق المتقاعد محمد بن عبدالله العايش والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن أحمد بن ناصر القحطاني والوفد المرافق لسموه. عقب ذلك عقد سمو نائب وزير الدفاع بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية عدة اجتماعات مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات مايكل لومبكن، ومدير عام وكالة الدفاع الأمني الفريق البحري جوزيف ريكسي، ومدير عام وكالة الدفاع الصاروخي الفريق بحري جيمس سيرينغ، ووكيل وزير القوات الجوية أرك فاننج. حضر الاجتماعات الوفد المرافق لسموه. من جهة ثانية قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة لسفارة خادم الحرمين بواشنطن. وكان في استقبال سموه سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وكبار الموظفين. عقب ذلك حضر سمو نائب وزير الدفاع حفل العشاء الذي أقامه تكريمًا لسموه والوفد المرافق له الملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن أحمد بن ناصر القحطاني بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. حضر حفل العشاء السفير عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق لسموه وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات في الحكومة الأمريكية.