أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مباحثـات سعوديـة - أمريكيـة في مجـال الـدفـاع

Google+ Print
مباحثـات سعوديـة - أمريكيـة في مجـال الـدفـاع مباحثـات سعوديـة - أمريكيـة في مجـال الـدفـاع

    استقبل وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية تشاك هيغل في مكتبه بوزارة الدفاع "البنتاغون" بواشنطن أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وذلك في إطار زيارة سموه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير ومستشار وزير الدفاع الفريق المتقاعد محمد بن عبدالله العايش والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن أحمد بن ناصر القحطاني والوفد المرافق لسموه. عقب ذلك عقد سمو نائب وزير الدفاع بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية عدة اجتماعات مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات مايكل لومبكن، ومدير عام وكالة الدفاع الأمني الفريق البحري جوزيف ريكسي، ومدير عام وكالة الدفاع الصاروخي الفريق بحري جيمس سيرينغ، ووكيل وزير القوات الجوية أرك فاننج. حضر الاجتماعات الوفد المرافق لسموه. من جهة ثانية قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بزيارة لسفارة خادم الحرمين بواشنطن. وكان في استقبال سموه سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وكبار الموظفين. عقب ذلك حضر سمو نائب وزير الدفاع حفل العشاء الذي أقامه تكريمًا لسموه والوفد المرافق له الملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن أحمد بن ناصر القحطاني بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. حضر حفل العشاء السفير عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق لسموه وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات في الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي