المرسوم الملكي يساند احتياجات قطاعي المياه والكهرباء التمويلية ويعزز الاقتصاد

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ تسعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال لتمويل عدد من مشاريع الشركة في مجال التوليد والنقل لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة.

كما اشتمل المرسوم الملكي الكريم على توفير مبلغ ثلاثة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وخمسين مليون ريال لتمويل تنفيذ عدد من مشاريع محطات وخطوط أنابيب تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وبهذه المناسبة رفع وزير المياه والكهرباء عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه اللا محدود ورعايته الكريمة لما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة كافة من خلال قطاعي المياه والكهرباء ويعزز الاقتصاد الوطني.

من جهته رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني -حفظهم الله- على صدور المرسوم الملكي الكريم بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء منح الشركة قرضا حسنا بمبلغ 49 مليارا و400 مليون ريال لتمويل عدد من مشاريعها في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والمتواصلة التى تحظى به الشركة السعودية للكهرباء.

كما أعرب المهندس الشيحة عن شكره وتقديرة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين على دعمه ومساندته ومتابعته للاحتياجات التمويلية لمشاريع الشركة، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة ستضع الترتيبات اللازمة لتمويل مشاريع كهربائية فى التوليد والنقل، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية التى وصلت الى 8%، وكذلك لتمكين الشركة من توفير الكهرباء للمشاريع الهائلة التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص فى مختلف المجالات التنموية فى كافة مناطق المملكة.

الى ذلك نفى وزير المياه والكهرباء وجود أزمة مياه في مدينة جدة، مرجعا أسباب انقطاع المياه عن أحياء في المحافظة الى أعمال الصيانة وحوادث في خطوط الأنابيب، مؤكدا في الوقت ذاته أن نصيب المدينة تجاوز 1.100000مليون متر مكعب بزياده 600 الف متر مكعب عما كانت تحصل علية قبل 4 سنوات".

وأضاف"لتفادي انقطاعات المياه يوجد الآن اكبر مخزون استراتيجي في شمال ووسط مدينة جدة".

ووفقا للحصين فإن أعمال الصرف الصحي في جدة والتمديدات لمنازل المواطنين قائمة على قدم وساق، موضحا "محطة الصرف الصحي في المطار انتهت وتبلغ طاقتها بحوالي 200 الف متر مكعب ومحطة الصرف الصحي بالخمره في جدة تشتغل بكافة طاقتها والتخطيط لإيصال محطة الصرف بمطار جدة ل400 ألف متر مكعب قائم، داعيا إلى أهمية الترشيد، مؤكدا توزيع 3 ملايين حقيبة ترشيد للمنازل على مستوى المملكة تهدف الى الترشيد.

وكشف الوزير عن توجه هيئة المواصفات والمقاييس إصدار مقياس لترشيد المياه يتمثل في صندوق الطرد "السيفون" بحيث لا تتجاوز سعته عن ثلاثة لترات، ومقياس آخر للغسالات.

وأقرّ الحصين بوجود تسرب كفاءات وطنية من الموسسة العامة لتحلية المياه إلى مؤسسات أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى مراجعة المؤسسة للمخصصات الخاصة بالموظفين والتي من أبرزها السكن والعلاج الطبي، قائلا "يجب أن ندرك اننا نتعامل مع معطيات وانظمة معينة يجب تفاديها بالمزيد من الجهد".

وعن خصخصة تحلية المياة قال الحصين إنه لم ينته النقاش حولها مع المجلس الاقتصادي الأعلى ممثلا في اللجنة الدائمة وسيكون هناك متابعة لما تم في هذا الشأن.