كوريا الشمالية تطلق 30 صاروخًا قصير المدى باتجاه البحر

أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية اطلقت اليوم السبت 30 صاروخا قصير المدى باتجاه البحر في إطار تجربة جديدة.

وقالت الوكالة إن الصواريخ أطلقت من الساحل الشمالي الشرقي لكوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل التجارب الصاروخية التي تجريها بيونج يانج وتثير حفيظة واشنطن وسول، مضيفة أن الصواريخ سقطت في البحر بعدما قطعت مسافة 70 كيلو مترا.

وكانت وكالة يونهاب قد ذكرت، الأحد الماضي، نقلا عن مسؤولين حكوميين في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت 25 صاروخا قصير المدى إلى البحر شرقي قبالة شبه الجزيرة الكورية.

وكوريا الشمالية ليست ممنوعة من إطلاق صواريخ قصيرة المدى بموجب عقوبات الأمم المتحدة وتجري تجارب من حين لآخر لاختبار ترسانتها.

وأجرت بيونج يانج سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ قصيرة المدى في وقت سابق هذا الشهر لدى بدء المناورات المشتركة التي تعتبرها كوريا الشمالية تهديدا.

وفي أوائل 2013 أجرت كوريا الشمالية تجربتها الثالثة لسلاح نووي بعدما نجحت في إطلاق صاروخ طويل المدى في 2012 قال منتقدون إنه استهدف اختبار التكنولوجيا لصاروخ عابر للقارات.

أ ش أ