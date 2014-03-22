هيا عبد السلام تخوض تجربتها الإخراجية الأولى

المرأة هي عماد المجتمع، تحفظ للأسرة استقراراها، وتربّي أجيالاً تُساهم في بناء أوطانها. لذا، فإنّ ما تعانيه في وقتنا الحالي من أزمات أصبح لا مفرّ من مناقشته درامياً وبجرأة وموضوعية. من هذا المنطلق، جاءت فكرة المسلسل الرومانسيّ الاجتماعي "للحب كلمة"، من إنتاج "تلفزيون الوطن" و"تلفزيون أبوظبي"، فيما تولى الإنتاج التنفيذي باسم عبدالأمير. ومن المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل.

العمل هو التجربة الإخراجية الأولى للفنانة هيا عبد السلام، ومن تأليف فهد العليوة، ومن بطولة نخبة من النجوم، منهم القدير جاسم النبهان، وعبد الإمام عبد الله، وأسمهان توفيق، وشيماء علي، وبشار الشطي، وزهرة الخرجي، وفاطمة الصفي، وهيا عبد السلام، والممثلة العمانية إيمان، والمطرب أحمد حسين، وفرح الصراف، وغيرهم من النجوم الشباب.

ويزخر العمل بالعديد من الخطوط الدرامية، وإن شكلت المرأة العمود الفقري للأحداث. وسيشاهد الجمهور خلال رمضان المقبل حكايات رومانسية ينسجها أبطال العمل.

يسلط المسلسل الضوء على مجموعة مختلفة من الشباب، ومشكلاتهم الخاصة، وأسبابها، وكيفية علاجها إلى جانب العلاقات العاطفية والرومانسية المنتشرة الآن بين الشباب والبنات.

وتقول المخرجة والفنانة هيا عبد السلام: "اكتسبت خبرة كبيرة من مشاركتي كمخرج منفذ مع محمد دحام الشمّري، في الكثير من أعماله. لذا، عندما وصلت إلى "الحبّ كلمة" كمخرجة ربطتني علاقة قائمة على الثقة مع فريق العمل، ما ساهم في إنجاز المسلسل في وقت قياسيّ، واعتمدت على التصوير بكاميرتين في مشاهد متّصلة. والعمل يحمل هموم المرأة في إطار من الرومانسيّة الجميلة التي سيستمتع بها المشاهدون، بالرغم من أنّ البطل هنا هو الرجل، والأحداث جديدة ستكون نصيرة للمرأة".