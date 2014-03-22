652 ألف مستهلك للكهرباء والمياه في دبي

قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تقوم الهيئة حاليا بخدمة أكثر من 652 ألف مستهلك في إمارة دبي، حيث نجحت الهيئة في خفض زمن الانتظار المستغرق للمتعاملين لدفع الفواتير بشكل كبير من 16.05 إلى 2.5 دقيقة ما بين عامي 2010 و 2013، بنسبة زيادة بلغت 85% بما يؤكد حرص الهيئة على راحة متعامليها، وأثمر ذلك في ارتفاع معدل رضا المتعاملين.

وعلى صعيد المقارنات المعيارية، حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، وتمثل ذلك في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي في الشبكة من 7.03 % إلى 3.46% ما بين عامي 1998 و 2013 وهذا المعدل هو الاقل مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا والبالغ 6.28% و 7.7% على التوالي. وانخفضت نسبة الفاقد المائي للهيئة بشكل كبير من 42.5 % إلى 10.4% بين عامي 1989 و 2013.

جاء ذلك خلال استقباله فيل هوغان، وزير البيئة والمجتمع والحكومات المحلية، وباتريك هينيسي، سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة، وممثلين عن المؤسسة الايرلندية الحكومية لدعم وتنمية المشاريع (Enterprise Ireland)، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات المشتركة ومجال الطاقة على وجه الخصوص وآخر المستجدات العالمية في قطاع الطاقة.

وحضر اللقاء أحمد المحيربي الامين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الإنتاج، والدكتور/ يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وأحمد عبدالله، مدير أول الإتصال الخارجي، وعارف جلفار، مدير الإعلام والتسويق.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام ضيفه استراتيجية الهيئة وأبرز مبادراتها ومشاريعها ونجاحاتها، مشيراً أنه تأكيداً لرؤيتها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي تطبق الهيئة أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة..

وذلك ضمن استراتيجية إدارية وتشغيلية متكاملة تضمن لنا اعتماد أفضل مقاييس الجودة العالمية في خدمات الكهرباء والمياه التي نقدمها وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتحقيق تطلعات متعامليها وشركائها، وضمان سلامة موظفيها، وحماية الموارد الطبيعية، لتشكل بذلك ركيزة أساسية في دعم رؤية دبي.

خدمة

وأوضح: شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع الشبكات والعدادات الذكية بما في ذلك استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه الميكانيكية والكهروميكانيكية القائمة حالياً بأخرى ذكية وفق أحدث المواصفات التكنولوجية المتقدمة على مستوى العالم..

وقامت الهيئة بتنفيذ عدد من إجراءات التقنية الذكية في شبكات الكهرباء والمياه، واستخدام أحدث نُظم سكادا، وأجهزة المراقبة الذكية، ونظم التحكم والأتمتة، بهدف خفض نسبة الفاقد المائي للهيئة بشكل كبير من 10.4% إلى 6 % بحلول عام 2016، وهو سيكون أفضل معدل في العالم.

وقال: "حققت الهيئة نتائج متميزة عالمياً حيث انخفضت الدقائق المفقودة للمتعاملين من 20.62 إلى 5.62 ما بين عامي 2008 و 2013، مقارنة بمعدل الدقائق المفقودة في أفضل الدول والذي يصل لأكثر من 15 دقيقة للمتعامل بالسنة.

وساهمت الجهود الكبيرة والنتائج المتحققة في وصول دولة الامارات العربية المتحدة ممثلةً بهيئة كهرباء ومياه دبي إلى المركز الرابع عالمياً والأولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام