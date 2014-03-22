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الخارجية المصرية تطالب إثيوبيا بالجدية في المفاوضات في ملف سد النهضة

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الخارجية المصرية تطالب إثيوبيا بالجدية في المفاوضات في ملف سد النهضة الخارجية المصرية تطالب إثيوبيا بالجدية في المفاوضات في ملف سد النهضة

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

طالب السفير بدر عبد العاطي ، المتحدث باسم وزارة الخارجية إثيوبيا ، بالجدية في التفاوض بشأن أزمة سد “النهضة” الذي بدأت أديس أبابا في إنشائه على نهر النيل، وهو المشروع الذي ترفضه القاهرة بدعوى أنه سيؤثر سلباً على حصة من مياه النهر.

وقال عبد العاطي ، في تصريح لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)  ، إن الإثيوبيين عليهم أن يكونوا جادين وجاهزين للجلوس والعمل على التوصل لاتفاق مبني على صدق النية والجدية.

تابع “عبد العاطي”  أنه ، إذا لم يكونوا جاهزين لذلك، فإن الأحادية لن تحل المشكلة.

ومن جهة أخرى، اعتبر السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، أن مخاوف مصر في هذا الصدد لا أساس لها من الواقع.

وقال “مفتي” في تصريح للبي بي سي ، إن  هذا المشروع يحقق منافع للطرفين ، ولكل دول حوض النيل، وبخاصة مصر والسودان.

ولفت إلى أن السودان أقرت بذلك في نهاية الأمر وأعلنت دعمها لإثيوبيا في بناء السد واعترفت بهذه “المنافع”.

أ ش أ

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