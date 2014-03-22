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فالديز يمتدح تير شتيجن خليفته في حراسة عرين برشلونة

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فالديز يمتدح تير شتيجن خليفته في حراسة عرين برشلونة فالديز يمتدح تير شتيجن خليفته في حراسة عرين برشلونة

تير شتيجن

امتدح حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، فيكتور فالديز، الذي سيغادر النادي بنهاية الموسم، الألماني مارك-أندري تير شتيجن، المنتظر انضمامه قريبًا للقلعة الكتالونية، مشيرا إلى أنه سيكون “حارسا رائعا”.

وقال فالديز في مؤتمر صحفي الجمعة حول تير شتيجن حارس بروسيا مونشنجلادباخ (21 عاما) والذي سينتقل للنادي الكتالوني الصيف المقبل “لديه ثقة كبيرة في النفس بالنظر لعمره. فرغم صغر سنه إلا أنه ينقل الثقة لزملائه. أثق كثيرا في امكاناته البدنية ويبدو لي حارسا متكاملا للغاية”.

وأضاف الحارس الذي لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة في الموسم القادم “سأبحث عن التوقيت المناسب لجميع الاطراف للإعلان عن فريقي القادم، الآن أنا أفكر فقط في اللعب بشكل جيد”.

وبسؤاله عما إذا كان الفريق سيعاني خلال الموسم المقبل برحيله والقائد الآخر كارليس بويول، أشار “هذا الفريق مليء بالمواهب، ودائما ما كانت هناك مشاكل وكنا ننجح في حلها كمجموعة، فهذا الفريق يتميز بأنه لا يحتاج لقائد”.

وأوضح فالديز أن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد القادم ستكون الأخيرة له في سانتياجو برنابيو “إنه ملعب أحترمه كثيرًا وأتمنى أن نحصد فيه النقاط الثلاثة”.

وأبرز في هذا الصدد “على البرسا أن يلعب مهاجما، فهي مباراة حيوية بالنسبة لنا وسنخوضها بغرض الفوز كما نفعل دائما”.

وأشار فالديز إلى أن زميله نيمار دا سيلفا “متحفز للغاية وسعيد” قبل الكلاسيكو وقال إنه يثق تماما في موهبته وإمكانياته.

وكالات

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