“الخارجية”: نجري اتصالات مع السلطات الليبية للعمل على إطلاق سراح المخطوفين

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، بأن وزارة الخارجية تتابع الانباء الواردة حول خطف مصريين بمدينة طرابلس الليبية.

وأكد المتحدث لـ”ONA” أن وزارة الخارجية تجري الان اتصالات مع السلطات الليبية للعمل على إطلاق سراح المختطفين وتأمين أرواحهم وذلك في حالة التأكد من صحة الانباء الواردة في هذا الشأن، مضيفًا أنهم حذروا المصريين من السفر إلى ليبيا وطالبوهم بالرجوع.

وجدد المتحدث الإشارة إلى التحذير الذي سبق وان أصدرته وزارة الخارجية عدة مرات للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا الا في حالات الضرورة القصوى فقط وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخى اقصى درجات الحرص والحذر الشديد وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر الى الحالة الامنية غير المستقرة في ليبيا.