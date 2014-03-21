كاسياس: الكلاسيكو لن يحسم الليجا فأتلتيكو ينافس بقوة

مدريد، (إفي): قال حارس مرمى ريال مدريد، إيكر كاسياس، إنه لا يعلم إذا ما كان الكلاسيكو الذي سيخوضه فريقه يوم الأحد أمام برشلونة سيحدد لقب الليجا أم لا، مبرزا أن أتلتيكو مدريد منافس ومرشح قوي للقب أيضا.

وأكد الحارس في مؤتمر صحفي "نتحدث عن اثنين من المرشحين للقب الليجا في مباراة هامة لكلا الفريقين. لا أعلم إذا كانت المباراة ستحدد الفائز باللقب، لكن أتلتيكو مدريد أيضا حاضر بقوة".

واعتبر كاسياس أن أفضل كلاسيكو خاضه أمام برشلونة كان الأول له في عام 2000 والذي انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة، مبينا "كان الأجمل والأكثر تشويقا".

وعن أخطر لاعب واجهه في الكلاسيكو، قال "إنه الكاميروني صامويل إيتو، كان دائما يرهق دفاعاتنا. الجميع بالطبع يعرفون أن ميسي لاعب كبير، وإيتو أيضا كذلك لكنه مختلف. كان دائما ما يشكل خطورة ويسجل في شباكنا".

يذكر أن كاسياس لا يشارك كأساسي في مباريات الليجا منذ الموسم الماضي لتراجع مستواه، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر إشراكه هذا الموسم في مباريات الكأس ودوري الأبطال.