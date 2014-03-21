هاينزه يعلن الاعتزال نهائيا

بوينس أيريس /أ ش أ/ أعلن الأرجنتيني الدولي السابق جابريل هاينزه المدافع الأيسر لنيواولد بويز الأرجنتيني اعتزاله اليوم "الجمعة" بسبب معاناته الطويلة مع الإصابة.

وكان لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق قد عانى من أجل العودة للملاعب بعد سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة ؛ مما دفعه لإعلان اعتزاله في سن الخامسة والثلاثين عاما.

وقال هاينزه - في بيان على الموقع الرسمي للنادي - " مثل كل شئ في الحياة يجب أن تنتهي حتى الأحلام .. سيظل كونى جزءا من أفضل نادي في الأرجنتين في قلبي .. وأود أن أبلغكم بأنني في نهاية هذا الموسم لن أواصل اللعب ، حيث لم اتمكن من التغلب على متاعبي الجسمانية ".

يذكر أن هاينزه كان قد بدأ حياته في النادي الأرجنتيني قبل أن ينتقل لبلد الوليد الأسبانى ، ثم لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد ومارسيليا وروما قبل العودة مجددا إلى الأرجنتين .