أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هاينزه يعلن الاعتزال نهائيا

Google+ Print
هاينزه يعلن الاعتزال نهائيا هاينزه يعلن الاعتزال نهائيا

بوينس أيريس /أ ش أ/ أعلن الأرجنتيني الدولي السابق جابريل هاينزه المدافع الأيسر لنيواولد بويز الأرجنتيني اعتزاله اليوم "الجمعة" بسبب معاناته الطويلة مع الإصابة.

وكان لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق قد عانى من أجل العودة للملاعب بعد سلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة ؛ مما دفعه لإعلان اعتزاله في سن الخامسة والثلاثين عاما.

وقال هاينزه - في بيان على الموقع الرسمي للنادي - " مثل كل شئ في الحياة يجب أن تنتهي حتى الأحلام .. سيظل كونى جزءا من أفضل نادي في الأرجنتين في قلبي .. وأود أن أبلغكم بأنني في نهاية هذا الموسم لن أواصل اللعب ، حيث لم اتمكن من التغلب على متاعبي الجسمانية ".

يذكر أن هاينزه كان قد بدأ حياته في النادي الأرجنتيني قبل أن ينتقل لبلد الوليد الأسبانى ، ثم لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد ومارسيليا وروما قبل العودة مجددا إلى الأرجنتين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع